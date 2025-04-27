«Мисс России — 2015» Софии Никитчук грозит до двух лет лишения свободы за уклонение от уплаты таможенных платежей в размере 3,1 млн рублей, сообщает Mash .

В октябре прошлого года модель прилетела в Москву из Ниццы транзитом через Стамбул и попыталась пронести через зеленый коридор ювелирные украшения на 12 млн рублей. Сотрудники таможни нашли у Никитчук незадекларированные часы Patek Philippe, 2 кольца и колье Cartier на 11,6 млн рублей.

В отношении «Мисс России — 2015» возбудили уголовное дело. При этом София утверждает, что не стала декларировать вещи, так как они являются личными.

Ранее «оружейный барон» спрятал 153 пистолета в запаску и под днище автомобиля, пытаясь провезти оружие из Грузии на территорию России.