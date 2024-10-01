Мишонова: прокуратура начала проверку после скандала в одинцовской школе

Подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова сказала, что специалисты прокуратуры и Минобразования региона начали проверку по инциденту в одинцовской школе, где учитель не отпустила ребенка в туалет. Об этом сообщает РИА Новости .

Учительница школы № 3 в Одинцове отказалась отпустить в туалет 11-летнего мальчика, он описался перед всеми. Мать пострадавшего ребенка собирается судиться с учительницей.

«Правовая оценка будет дана по результатам проверок. Учителю уже вынесен выговор», — отметила Мишонова.

Она призвала всех учителей проявлять чуткость в деликатной теме физиологических потребностей ребят, особенно когда это касается учеников младших классов. Не пускать ребенка в туалет — это психологическое насилие и унижение. Так нельзя поступать, даже если у педагога есть какие-то подозрения о проведенном вне класса времени.