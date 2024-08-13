Мирный житель пострадал в Белгородской области при ударе дрона ВСУ

В Белгородской области дрон попал по легковушке. В результате мирный житель получил тяжелые ранения, написал губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

Удар был нанесен в селе Черемошное. Мужчину с минно-взрывной травмой, проникающим ранением брюшной полости и переломами обеих ног госпитализировали в городскую больницу № 2 Белгорода.

«Медики делают всё возможное, чтобы спасти ему жизнь», — отметил губернатор.

Ранее мирный житель пострадал при массированном обстреле города Шебекино в Белгородской области со стороны украинских сил, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.