Мирный житель был ранен в результате атаки ВСУ по Белгородской области
Фото - © Telegram-канал Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Два населенных пункта Белгородской области были атакованы украинскими силами. В результате пострадал мирный житель, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Так, ВСУ атаковали с помощью дрона работающий в поле трактор. Это произошло в Белгородском районе в поселке Октябрьский. Водитель был ранен.
Его доставили с осколочными ранениями головы и грудной клетки в Октябрьскую ЦРБ. В дальнейшем водителя переведут в областную клиническую больницу.
Кроме того, противник обстрелял село Байцуры Борисовского района. Пострадали два частных дома: в них выбиты окна, посечены заборы, перебита газовая труба и повреждена линия электропередачи. Кроме того, на участке одного из домовладений повреждены две надворные постройки.
На местах ЧП работают оперативные службы.
Ранее стало известно, что в Шебекине Белгородской области десятки тысяч людей с идят без электричества. Они остались без света из-за аварии.