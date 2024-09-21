Мирный житель был ранен в результате атаки ВСУ по Белгородской области

Два населенных пункта Белгородской области были атакованы украинскими силами. В результате пострадал мирный житель, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Так, ВСУ атаковали с помощью дрона работающий в поле трактор. Это произошло в Белгородском районе в поселке Октябрьский. Водитель был ранен.

Его доставили с осколочными ранениями головы и грудной клетки в Октябрьскую ЦРБ. В дальнейшем водителя переведут в областную клиническую больницу.

Кроме того, противник обстрелял село Байцуры Борисовского района. Пострадали два частных дома: в них выбиты окна, посечены заборы, перебита газовая труба и повреждена линия электропередачи. Кроме того, на участке одного из домовладений повреждены две надворные постройки.

На местах ЧП работают оперативные службы.

Ранее стало известно, что в Шебекине Белгородской области десятки тысяч людей с идят без электричества. Они остались без света из-за аварии.