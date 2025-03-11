«Мираторг» сообщил о гибели второго сотрудника в при атаке БПЛА в Подмосковье

Второй сотрудник компании «Мираторг» скончался в результате травм, полученных при падении обломков украинского беспилотника на территорию ДЦ «Домодедово», сообщается на сайте холдинга.

«Компания выражает искренние соболезнования и слова поддержки семьям погибших и окажет всю необходимую помощь в самое ближайшее время», — говорится в сообщении.

В «Мираторге» подчеркнули, что семьи погибших получат единовременные выплаты в размере 1,5 млн рублей и компенсацию всех расходов на погребение. Сотруднику, получившему ранения, будет оказана материальная помощь в размере 300 тыс. рублей.

Кроме того, в результате массированной атаки БПЛА повреждены более 40 автомобилей сотрудников. В настоящее время проводится оценка ущерба. В случае если страховое возмещение не будет выплачено, холдинг рассмотрит возможность оказания помощи, заключили в компании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас самое главное — оказать всю необходимую помощь пострадавшим при атаке беспилотников в Подмосковье и их семьям.

«Принял решение о выплате семьям погибших мужчин по 1 млн рублей», — отметил глава региона.