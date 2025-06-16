Минздрав Израиля: 287 пострадавших поступили в больницы за ночь после атак Ирана

Медицинские учреждения Израиля в ночь на 16 июня приняли суммарно 287 пациентов после ракетных ударов Ирана. Они поступили в больницы с разными жалобами, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава страны.

Один человек попал в больницу в тяжелом состоянии. 13 человек были в состоянии средней тяжести. 240 израильтян получили легкие травмы.

11 человек обратились за помощью к докторам из-за состояния шока. Около 20 человек обследуются, их состояние неизвестно.

Ранее пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщила, что операции против Израиля будут идти до его полного уничтожения. Грядущие действия окажутся более точными, жесткими и разрушительными.