КСИР: операции против Израиля будут идти до его тотального уничтожения
Фото - © Wikipedia.org
В корпусе стражей Исламской революции (КСИР) заявили, что операции против Израиля будут идти до его полного уничтожения. «Правдивое обещание 3» и грядущие операции окажутся более разрушительными, жесткими и точными, чем те, что были до этого, сообщает РИА Новости.
В пресс-службе КСИР отметили, что планируют наносить удары по жизненно важным целям «израильского режима». Атаки будут сокрушительными и эффективными.
«Будут продолжаться до полного его уничтожения», — сообщает пресс-служба КСИР.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в столице Ирана ликвидировали главу разведки КСИР и его заместителя. Нетаньяху отметил, что Тегеран в данный момент «очень слаб».