КСИР: операции против Израиля будут идти до его тотального уничтожения Политика сегодня в 09:49 Фото - © Wikipedia.org

В корпусе стражей Исламской революции (КСИР) заявили, что операции против Израиля будут идти до его полного уничтожения. «Правдивое обещание 3» и грядущие операции окажутся более разрушительными, жесткими и точными, чем те, что были до этого, сообщает РИА Новости.