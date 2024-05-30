сегодня в 12:24

Минобороны заявило об уничтожении дрона ВСУ над Белгородской областью

Дежурные средства ПВО сбили очередной украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Попытка ВСУ атаковать объекты на территории России была пресечена около 11:30 по Москве.

Уничтоженный дрон оказался беспилотником самолетного типа.

Ранее в четверг над Белгородской областью уже был ликвидирован БПЛА, запущенный ВСУ.