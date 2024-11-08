Минобороны: ВС РФ за неделю освободили 6 населенных пунктов

Российские войска за неделю взяли под контроль 6 населенных пунктов в Донбассе. Большинство из освобожденных территорий находится в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ на брифинге.

За минувшую неделю российские силы взяли Антоновку, Максимовку, Кураховку, Вишневое и Кременную Балку в ДНР, а также Першотравневое в Харьковской области. Кураховку, Вишневое и Кременную Балку освободили усилиями группировки войск «Центр», остальные н. п. взяли бойцы «Востока», «Юга» и «Запада».

Вместе с тем оборонное ведомство отчиталось, что за неделю российские войска нанесли 38 групповых ударов по украинским военным объектам и инфраструктуре.

6 ноября депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявляла, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский готов вывести украинских военных из Курской области. Ранее главком говорил, что российская армия проводит одно из самых масштабных наступлений в рамках СВО.