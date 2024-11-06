Готовится отступление: в Раде разозлились решению Сырского по Курской области
Депутат Безуглая: главком ВСУ Сырский готовится вывести войска из-под Курска
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Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале сообщила, что главком ВСУ Александр Сырский «сделал подвод к выводу» украинских войск из Курской области.
По словам нардепа, Сырский решил не говорить, сколько территорий в ДНР и Харьковской области «было „обменяно“ россиянам» за время украинской операции в Курской области. Главнокомандующий также не упомянул, сколько украинцев погибли из-за решения вторгнуться под Курск, отметила Безуглая.
«Может, Александр Станиславович, Вы лично останетесь там?» — добила парламентарий.
Несколько дней назад Сырский заявил, что российская армия проводит одно из самых мощных наступлений за все время СВО.