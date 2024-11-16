Минобороны: ВС РФ ударили по объектам энергетической инфраструктуры Украины

Российские войска атаковали объекты энергетической инфраструктуры Украины. Также были нанесены удары по важным целям в 165 районах зоны СВО, сообщает Минобороны РФ.

Еще российские войска поразили военный аэродром, цехи изготовления и хранения БПЛА. Помимо этого, были нанесены удары по скоплениям солдат и техники ВСУ.

Средства ПВО уничтожили четыре снаряда РСЗО HIMARS и 102 дрона. С начала СВО выведены из строя 648 самолетов, 35,9 тыс. беспилотников, 586 ЗРК, 19,3 тыс. танков и других бронемашин, 1,4 тыс. РСЗО, 17,9 тыс. минометов, 283 вертолета и 28,4 тыс. единиц специальной военной техники противника.

Ранее Минобороны сообщало, что за ночь российские войска сбили 34 дрона ВСУ.