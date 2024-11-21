Минобороны: ВС РФ ракетой Х-38 уничтожили украинскую понтонную переправу в ДНР

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Бойцы ВС РФ нанесли удар ракетой Х-38 по понтонной переправе ВСУ через реку Северский Донец на краснолиманском направлении в Донецкой Народной Республике. Видео публикует министерство обороны России.

На записи видно, как по мосту прилетает ракета. От места удара исходит белый дым.

Попадание по украинской понтонной переправе было точным. Она уничтожена.

Российские войска 12 сентября нанесли удар по мосту, который соединяет Покровск и Мирноград. Одна из секций обрушилась.