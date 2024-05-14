Минобороны: украинский дрон ликвидировали в Белгородской области

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Беспилотник ВСУ самолетного типа уничтожили над Белгородской областью утром во вторник, сообщает пресс-служба министерства обороны России.

Инцидент произошел в районе 8 часов. Дрон сбили с помощью дежурных средств ПВО.

ВС РФ пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку в России.

Прошедшей ночью над Белгородской областью были сбиты 25 снарядов, которые ВСУ выпустили из РСЗО RM-70 Vampire. Их ликвидировали с помощью ПВО.