За минувшую ночь ВСУ выпустили в сторону Белгородской области 25 снарядов из РСЗО RM-70 Vampire, они все ликвидированы, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Их уничтожили с помощью дежурных средств противовоздушной обороны (ПВО).

Таким образом, российская армия пресекла попытку Украины совершить террористическую атаку по объектам в стране.

Ранее ВС РФ с помощью ТОС-1А «Солнцепек» уничтожили опорники противника на подступах к Часову Яру в ДНР. Десантники с минимальными потерями смогли занять их и зачистить.