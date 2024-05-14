«Солнцепеки» сожгли украинские «опорники» у Часова Яра

сегодня в 05:45

Ивановские десантники на ТОС-1А «Солнцепек» уничтожили украинские «опорники» на подступах к Часову Яру в Донбассе, где сегодня ведутся бои, рассказали в Минобороны .

«Успешная работа наших тяжелых огнеметных систем позволила штурмовым группам ивановских десантников с минимальными потерями занять опорные пункты ВСУ и произвести их зачистку», — рассказали в ведомстве.

Ранее депутат Верховной рады Евгений Шевченко заявил, что российские военные готовят для ВСУ сразу два «котла».

Один из них — в Часовом Яре. Таким образом российские военные смогут отрезать отрезать две большие группировки противника.