сегодня в 12:09

Минобороны Саудовской Аравии пожаловалось на прилет БПЛА по НПЗ Samref

БПЛА приземлился на объект на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Samref, который находится на западе Саудовской Аравии. Об этом в соцсети Х рассказала пресс-служба министерства обороны королевства, сообщает РИА Новости .

Проводится оценка ущерба. Кто именно запустил беспилотник, не сообщается.

19 марта Корпус стражей исламской революции Ирана нанес удар ракетами по военным объектам США на Ближнем Востоке. Были поражены базы США в Объединенных Арабских Эмиратах, Кувейте и Бахрейне.

28 февраля Израиль и Соединенные Штаты атаковали Иран. В ответ он ударил по первой стране и по военным базам США на Ближнем Востоке. Боевые действия в регионе продолжаются.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.