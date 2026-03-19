Минобороны Саудовской Аравии пожаловалось на прилет БПЛА по НПЗ Samref
Фото - © РИА Новости
БПЛА приземлился на объект на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Samref, который находится на западе Саудовской Аравии. Об этом в соцсети Х рассказала пресс-служба министерства обороны королевства, сообщает РИА Новости.
Проводится оценка ущерба. Кто именно запустил беспилотник, не сообщается.
19 марта Корпус стражей исламской революции Ирана нанес удар ракетами по военным объектам США на Ближнем Востоке. Были поражены базы США в Объединенных Арабских Эмиратах, Кувейте и Бахрейне.
28 февраля Израиль и Соединенные Штаты атаковали Иран. В ответ он ударил по первой стране и по военным базам США на Ближнем Востоке. Боевые действия в регионе продолжаются.
