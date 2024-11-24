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Минобороны: российские войска уничтожили цеха производства и хранения БПЛА ВСУ

Российские войска нанесли удары по цехам производства и хранения украинских беспилотников. Для этого ВС России были задействованы авиация, дроны, ракеты и артиллерийские системы, сообщает Минобороны РФ.

Также российские войска атаковали военные аэродромы и войска противника в 141 районе зоны спецоперации. Средства ПВО ликвидировали 44 беспилотника.

С начала СВО российские войска вывели из строя 649 самолетов, 36,6 тыс. БПЛА, 19,4 тыс. танков, 1,4 тыс. РСЗО, 18,4 тыс. орудий полевой артиллерий, 28,7 тыс. единиц военной автомобильной техники противника.

Ранее в Николаеве российские войска поразили цех завода по производству дронов. Ударом были уничтожены 12 солдат ВСУ.