Вечером 16 ноября в Николаеве поразили цех завода по производству беспилотников, в результате атаки погибли 12 военных Вооруженных сил Украины, пишет РИА Новости .

Как рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, еще 30 человек пострадали. Среди них были иностранцы.

«Прилетело в цех, где производили БПЛА, в том числе — водные самолетного типа», — отметил он. По словам Лебедева, также в этом цеху производились наладочные работы по безэкипажным плавсредствам и вооружение для них.

Ранее сообщалось, что российские войска атаковали объекты энергетической инфраструктуры Украины. Еще российские войска поразили военный аэродром, цехи изготовления и хранения БПЛА. Помимо этого, были нанесены удары по скоплениям солдат и техники ВСУ.