Минобороны: российские войска сорвали 4 атаки ВСУ в Курской области
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ВС РФ продолжают отражать попытку вторжения украинских солдат на территорию Курской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Противник пытался атаковать в направлении 4 населенных пунктов приграничного региона. Российским солдатам удалось сорвать наступление ВСУ рядом с Кореневым, Русской Конопелькой, Комаровкой и Малой Локней.
Из-за провала атаки украинские войска понесли безвозвратные потери в количестве 45 человек. Также ВС РФ вывели из строя 2 танка, БТР М113 и 6 бронемашин противника.
Ранее украинский дрон убил россиянку в Большесолдатском районе Курской области. БПЛА сбросил на гражданский легковой автомобиль взрывное устройство.