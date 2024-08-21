Минобороны: российские войска сорвали 4 атаки ВСУ в Курской области

сегодня в 14:52

Противник пытался атаковать в направлении 4 населенных пунктов приграничного региона. Российским солдатам удалось сорвать наступление ВСУ рядом с Кореневым, Русской Конопелькой, Комаровкой и Малой Локней.

Из-за провала атаки украинские войска понесли безвозвратные потери в количестве 45 человек. Также ВС РФ вывели из строя 2 танка, БТР М113 и 6 бронемашин противника.

Ранее украинский дрон убил россиянку в Большесолдатском районе Курской области. БПЛА сбросил на гражданский легковой автомобиль взрывное устройство.