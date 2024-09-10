сегодня в 11:59

Село Водяное в Донецкой Народной Республике перешло под контроль солдат группировки войск ВС РФ «Восток». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Российские войска атаковали 61-ю механизированную, 105-ю и 58-ю мотопехотные бригады ВСУ, они понесли потери рядом с Пречистовкой, Новоукраинской и Добровольем в ДНР. Также атакованы подразделения противника неподалеку от Левадного в Запорожской области.

Бойцы ВС РФ не позволили противнику провести 2 контратаки, они ударили по 72-й механизированной бригаде ВСУ и 118-й бригаде украинской теробороны.

Противник потерял до 130 солдат, 3 машины, 155-мм САУ Krab и «Богдана». Также из строя выведена система РЭБ «Буковель-AD».

Ранее российские военные освободили Новогродовку в ДНР. Тогда за сутки ВСУ потеряли до 560 бойцов.