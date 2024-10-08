сегодня в 13:19

Бойцы группировки «Восток» ВС РФ освободили от ВСУ населенный пункт Золотая Нива в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Российская армия поразила механизированную и мотопехотную бригады ВСУ, а также две бригады теробороны возле Доброволья, Зеленого Поля, Великой Новоселки и Новополя.

Также группировка «Восток» отразила контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады противника.

ВСУ потеряли до 115 боевиков. Еще ВС РФ уничтожили БМП, БТР М113, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Caesar и 7 автомобилей противника.

Ранее группировка войск «Центр» полностью освободила Гродовку в ДНР. Российские военные ударили по живой силе и военной технике ВСУ, после чего и взяли под контроль населенный пункт.