сегодня в 13:52

Минобороны РФ сообщило о полном освобождении Гродовки от присутствия ВСУ

Подразделения группировки войск «Центр» слаженными и решительными действиями полностью вытеснили бойцов Вооруженных сил Украины из населенного пункта Гродовка в Донецкой Народной Республике, сообщила пресс-служба Минобороны России .

Во время освобождения Гродовки российские военные нанесли удары по живой силе и военной технике, что в конечном итоге привело к полному освобождению объекта от присутствия противника.

Также ВС РФ нанесли удары по живой силе и технике 23-й, 24-й, 33-й, 150-й механизированных, 5-й танковой, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 112-й, 117-й, 120-й бригад теробороны, 12-й и 14-й бригад нацгвардии. Удары были совершены вблизи населенных пунктов Александро-Калиново, Дзержинск, Сухая Балка, Димитров, Лысовка, Селидово, Цукурино, Красное в ДНР и Райполе Днепропетровской области.

За время выполнения военного задания ВСУ потеряли более 420 бойцов, танк Leopard немецкого производства и два 105-мм орудия М119, изготовленного в Америке. Российские бойцы продолжают методично достигать целей, поставленных на СВО.

Ранее ВС РФ подняли российский флаг над административным зданием Гродовки и начали завершать операцию по освобождению данного населенного объекта от киевского режима.