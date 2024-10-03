Минобороны России опубликовало видео уничтожения склада ВСУ с помощью ФАБ-3000

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Российские войска ликвидировали склад боеприпасов украинских солдат с помощью ФАБ-3000 рядом с поселком Разлив в Донецкой Народной Республике. Видеозапись публикует Минобороны РФ.

На записи снаряд попадает в одно из зданий склада с боеприпасами ВСУ.

От места попадания снаряда поднимается дым.

Ранее российский Су-34 сбросил ФАБ-3000 на скопление украинских войск рядом с границей в Курской области. Цели были уничтожены.