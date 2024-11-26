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Минобороны РФ: ВСУ обстреляли и 3 раза атаковали территорию у Запорожской АЭС

За прошедшие сутки украинские силы 5 раз обстреляли и трижды атаковали беспилотниками город Энергодар и прилегающую к Запорожской атомной электростанции (АЭС) территорию, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Средства ПВО обнаружили и сбили 2 беспилотника ВСУ. Еще один дрон противника был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В оборонном ведомстве отметили, что в результате атаки ВСУ пострадавших нет. Сотрудники Запорожской АЭС продолжают работу в штатном режиме.

Ранее стало известно, что группа украинских диверсантов прикинулась беженцами и попыталась проникнуть в Запорожскую область.