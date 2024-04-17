Минобороны РФ: украинский дрон сбит над Мордовией

В небе над территорией Республики Мордовия уничтожен украинский беспилотник самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Дрон сбили в среду около 8:00 по Москве. Таким образом удалось пресечь попытку Украины атаковать объекты на российской территории.

По беспилотнику отработали дежурные средства ПВО.

Ранее российские Су-25 ударили неуправляемыми ракетами по замаскированной технике и силе ВСУ на донецком направлении спецоперации.