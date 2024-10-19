Минобороны РФ: российские войска ликвидировали 270 солдат ВСУ в Курской области

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За сутки российские войска уничтожили более 270 боевиков ВСУ в Курской области. Также выведена из строя бронированная техника противника, сообщает Минобороны РФ.

За сутки ВС России вывели из строя три БМП и бронетранспортер ВСУ. Также уничтожены пять боевых бронированных машин, четыре орудия и три авто.

С начала боевых действий в Курской области российские солдаты ликвидировали 24,7 тыс. боевиков ВСУ. Выведены из строя 167 танков, 82 БМП, 957 бронированных машин, 654 авто, девять РСЗО HIMARS и другой техники противника.

Ранее Минобороны сообщало, что российские войска освободили село Зоряное в ДНР. Украинских боевиков вытеснили из населенного пункта подразделения «Южной» группировки войск.