Минобороны РФ показало видео уничтожения боекомплекта ВСУ в Курской области
ВС РФ ударом из гаубицы подорвали боекомплект ВСУ в Курской области
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Российские бойцы ликвидировали боекомплект украинских войск в Курской области. Видео публикует пресс-служба Минобороны РФ.
Во время разведки российские солдаты обнаружили спрятанный боекомплект украинских националистов. ВС РФ приняли решение атаковать цель противника.
Российская гаубица Д-30 нанесла удар. Боекомплект ВСУ был взорван и уничтожен. После атаки от цели исходил белый дым.
Ранее волонтеры рассказали о своей работе в обстреливаемом ВСУ Суджанском районе Курской области. По их словам, дети сбиваются в кучи и ждут эвакуации.