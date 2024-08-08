сегодня в 16:34

ВС РФ ударом из гаубицы подорвали боекомплект ВСУ в Курской области

Во время разведки российские солдаты обнаружили спрятанный боекомплект украинских националистов. ВС РФ приняли решение атаковать цель противника.

Российская гаубица Д-30 нанесла удар. Боекомплект ВСУ был взорван и уничтожен. После атаки от цели исходил белый дым.

Ранее волонтеры рассказали о своей работе в обстреливаемом ВСУ Суджанском районе Курской области. По их словам, дети сбиваются в кучи и ждут эвакуации.