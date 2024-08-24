Российские солдаты при поддержке ВКС и артиллерии не допустили продвижения ВСУ

Российские солдаты при поддержке ВКС и артиллерии не допустили продвижения ВСУ на шести направлениях в Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Украинские войска пытались атаковать рядом с населенными пунктами Малая Локня, Кремяное, Борки, Черкасское Поречное, Комаровка и Спальное, но российские солдаты не допустили продвижения противника. Уничтожены около 60 солдат ВСУ.

Также были выведены из строя танк, семь бронемашин и два легковых автомобиля. ВС РФ удалось взять в плен 10 украинских солдат.

Ранее сообщалось, что Россия вернула 115 своих бойцов, которых украинские войска взяли в плен в Курской области. Сейчас они на территории Республики Беларусь.