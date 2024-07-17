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Минобороны РФ: два украинских дрона уничтожили в Брянской области ночью

Минувшей ночью над Брянской областью сбили два беспилотника ВСУ самолетного типа, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

Их ликвидировали с помощью дежурных систем противовоздушной обороны (ПВО).

ВС РФ не дали ВСУ совершить террористическую атаку на территории страны.

Ранее врио главы Курской области Алексей Смирнов рассказал, что ночью украинский коптер сбросил взрывное устройство на пожарную часть. Пострадал дежурный. Ему оказали медпомощь.