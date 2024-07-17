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Дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на пожарную часть в Курской области

Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на здание пожарной части в поселке Теткино Курской области, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале .

Инцидент произошел прошлой ночью. Из-за атаки был ранен дежурный спасатель. Пострадавшего доставили в местную больницу, врачи оказали мужчине первую медпомощь.

В результате атаки дрона также повреждены служебная грузовая и личная легковая машины.

Три дрона ВСУ также сбили минувшей ночью в Белгородской и Воронежской областях. Их перехватила система ПВО.