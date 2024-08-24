сегодня в 18:34

Минобороны РФ: дроноводы превратили технику ВСУ в металлолом в Курской области

Российские операторы дронов превращают украинскую технику в металлолом на курском направлении. Об этом сообщило Минобороны РФ .

Операторы дронов ВС РФ уничтожили с помощью беспилотников и барражирующих боеприпасов «Ланцет» несколько бронированных машин украинских войск в Курской области. Их обнаружили в движении разведчики группировки войск «Север».

Почти сразу после получения данных о местоположении противника российские операторы боевых беспилотников нанесли удар по технике. В результате бронемашины ВСУ были уничтожены в городской застройке.

Российские войска ликвидировали солдат ВСУ в Курской области с помощью вертолета Ка-52. Также была поражена и военная техника противника.