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Минобороны РФ: 67 украинских военных сдались в плен за неделю в зоне СВО

В течение недели в ходе боев в зоне спецоперации в плен российским бойцам сдались 67 солдат ВСУ, сообщает Минобороны РФ .

За неделю средства ПВО и авиация ВС РФ сбили 8 крылатых ракет SCALP-EG и 18 управляемых авиабомб Hammer, выпущенных во Франции, 25 оперативно-тактических ракет ATACMS и «Точка-У», 13 противорадиолокационных ракет HARM производства США.

Также удалось уничтожить противокорабельную ракету «Нептун», 91 реактивный снаряд от HIMARS, Vampire и «Ольхи».

Кроме того, было сбито 2 самолета МиГ-29 Воздушных сил Украины и 356 беспилотных летательных аппаратов.

Ранее стало известно, что средства ПВО уничтожили противорадиолокационную ракету над Белгородской областью, тем самым сорвав попытку Киева совершить террористическую атаку.