Минобороны: противорадиолокационную ракету уничтожили над Белгородской областью

сегодня в 14:12

Таким образом, около 12:20 по Москве была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации.

Сведений о пострадавших нет.

Ранее средствами ПВО был сбит беспилотник ВСУ над Татарстаном. Инцидент произошел 23 мая около 14.00.