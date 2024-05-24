Минобороны: противорадиолокационную ракету уничтожили над Белгородской областью
Фото - © Telegram-канал Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Дежурные российские средства противовоздушной обороны ликвидировали противорадиолокационную ракету HARM производства США над Белгородской областью, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Таким образом, около 12:20 по Москве была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации.
Сведений о пострадавших нет.
Ранее средствами ПВО был сбит беспилотник ВСУ над Татарстаном. Инцидент произошел 23 мая около 14.00.