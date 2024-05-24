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Минобороны: противорадиолокационную ракету уничтожили над Белгородской областью

Происшествия

Фото - © Telegram-канал Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

Дежурные российские средства противовоздушной обороны ликвидировали противорадиолокационную ракету HARM производства США над Белгородской областью, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Таким образом, около 12:20 по Москве была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации.

Сведений о пострадавших нет.

Ранее средствами ПВО был сбит беспилотник ВСУ над Татарстаном. Инцидент произошел 23 мая около 14.00.