Минобороны: ПВО вечером сбила 22 украинских беспилотника

Вечером 24 июня силы ПВО уничтожили 22 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Над территорией Белгородской области сбили 12 дронов. Над республикой Татарстан уничтожено четыре БПЛА. Кроме того, два дрона сбили над территорией Ульяновской области.

По одному — над территориями Белгородской, Саратовской, Брянской областей и территорией Республики Крым.

Украинские дроны начали атаковать Татарстан вечером 24 июня. В Казани раздавались взрывы. Жители сообщали о работе системы ПВО.