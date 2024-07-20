Минобороны: пресечена атака 3 беспилотников ВСУ на Белгородскую область

Киевский режим совершил еще одну террористическую атаку беспилотниками, которую удалось пресечь в небе над Белгородской областью, сообщает пресс-служба Минобороны России.

ВСУ запустили 3 беспилотника в сторону России в период с 9:30 до 10:15 по московскому времени. Дежурные средства ПВО успешно ликвидировали объекты над территорией Белгородской области.

На момент публикации заметки информации о разрушениях и повреждениях в регионе в связи с падением обломков беспилотников не поступало. Все обстоятельства выясняются.

Ранее сообщалось, что под Белгородом приостановили работу всех дошкольных учреждений, расположенных ближе 20 км к украинской границе. Детские сады не будут работать минимум несколько дней.