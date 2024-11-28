Минобороны показало видео уничтожения опорного пункта ВСУ

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Российские военнослужащие задействовали FPV-дрон для уничтожения опорного пункта противника с пулеметным расчетом. Удар дрона ВС РФ оказался точным, момент ликвидации объекта попал на видео, сообщает пресс-служба Минобороны .

На опубликованных кадрах видно, как оператор FPV-дрона наводит прицел на вражеский объект, после чего производит выстрел боеприпаса. После попадания снаряда в опорный пункт ВСУ начался пожар.

Поставленная перед военными задача оказалась выполнена в полном объеме. Российские бойцы продолжают достигать целей, поставленных на специальной военной операции на Украине.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что Минобороны совместно с Генштабом выбирает новые цели для удара новейшим оружием «Орешник» на территории Украины. По словам главы государства, удар «Орешника» можно сравнить с падением метеорита.