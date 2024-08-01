Минобороны показало видео ликвидации радиотехнической роты ПВО ВСУ
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Минобороны России в своем официальном Telegram-канале опубликовало видео момента уничтожения радиотехнической роты противовоздушной обороны (ПВО) вооруженных сил Украины (ВСУ).
На опубликованных кадрах видно, как через прицел наводится цель на вражеский объект, затем производится точный удар ракетой Х-35. После прямого попадания снаряда происходит мощный взрыв, а в небо поднимаются клубы черного едкого дыма.
В результате точным ударом российские военнослужащие ликвидировали радиолокационную станцию СТ-68, кабину боевого управления, один автомобиль, дизель-электростанцию и до 25 бойцов киевского режима.
Ранее сообщалось, что российские военнослужащие в зоне проведения специальной военной операции на Украине уничтожили три пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot. Объекты были изготовлены в США.