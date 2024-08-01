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На опубликованных кадрах видно, как через прицел наводится цель на вражеский объект, затем производится точный удар ракетой Х-35. После прямого попадания снаряда происходит мощный взрыв, а в небо поднимаются клубы черного едкого дыма.

В результате точным ударом российские военнослужащие ликвидировали радиолокационную станцию СТ-68, кабину боевого управления, один автомобиль, дизель-электростанцию и до 25 бойцов киевского режима.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие в зоне проведения специальной военной операции на Украине уничтожили три пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot. Объекты были изготовлены в США.