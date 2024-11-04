Минобороны РФ показало удар Су-25 по живой силе и технике ВСУ под Курском

Российские военнослужащие продолжают ликвидировать формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, момент ракетного удара Су-25 по скоплению вражеской силы попал на видео, которое опубликовало Минобороны .

На кадрах видно, как экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 поднимаются в небо, наводят прицелы на скопление живой силы и техники ВСУ, затем наносят ракетный удар, после чего возвращаются на базу.

После приземления один из пилотов Су-25 показал в камеру сердечко, сложенное из собственных рук, в знак любви к родине.

Ранее Минобороны сообщало, что за последние сутки ВСУ под Курском потеряли более 350 солдат. Противник с каждым днем становится все слабее и слабее.