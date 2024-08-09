Минобороны опубликовало кадры уничтожения катеров ВСУ в акватории Черного моря

сегодня в 18:33

На видео показано, как цели уничтожаются дежурными огневыми средствами. Украинские безэкипажные катера сгорели после попадания в них.

В результате атака украинских сил по объекту в Крыму была отражена.

Ранее стало известно, что за одну ночь Черноморский флот уничтожил 7 безэкипажных катеров ВСУ. Они следовали в направлении Крымского полуострова и пытались атаковать военно-морскую базу Севастополя.