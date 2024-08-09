Минобороны опубликовало кадры уничтожения катеров ВСУ в акватории Черного моря
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ВС РФ минувшей ночью уничтожили безэкипажные катера ВСУ в акватории Черного моря. Видеозапись работы российских военнослужащих опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.
На видео показано, как цели уничтожаются дежурными огневыми средствами. Украинские безэкипажные катера сгорели после попадания в них.
В результате атака украинских сил по объекту в Крыму была отражена.
Ранее стало известно, что за одну ночь Черноморский флот уничтожил 7 безэкипажных катеров ВСУ. Они следовали в направлении Крымского полуострова и пытались атаковать военно-морскую базу Севастополя.