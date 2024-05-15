Минобороны: беспилотник украинских сил сбили над Белгородской областью

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Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Инцидент произошел в среду около 11:20 по Москве. Попытка Киева совершить террористическую атакую по объектам на территории России пресечена.

Рано утром несколько громких взрывов раздалось в небе над Белгородом. В городе и пригороде была объявлена ракетная опасность, работала система ПВО.

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате обстрела поселка Дубовое под Белгородом пострадали двое мирных жителей.