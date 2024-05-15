Два человека пострадали в Белгороде в результате обстрела ВСУ
Мужчина и женщина пострадали при обстреле пригорода Белгорода
Фото - © Мужчина и женщина пострадали при обстреле пригорода Белгорода/Telegram-канал Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
В результате обстрела поселка Дубовое под Белгородом ВСУ утром в среду пострадали двое мирных жителей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В поселке в результате прямого попадания снаряда загорелся частный жилой дом.
Женщина ранена в плечо, у мужчины — ожоги. Они госпитализированы.
Зафиксированы повреждения частных домовладений, автомобилей и линии электропередачи, уточнил глава региона.