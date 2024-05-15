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Два человека пострадали в Белгороде в результате обстрела ВСУ

Мужчина и женщина пострадали при обстреле пригорода Белгорода
Происшествия
Мужчина и женщина пострадали при обстреле пригорода Белгорода

Фото - © Мужчина и женщина пострадали при обстреле пригорода Белгорода/Telegram-канал Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

В результате обстрела поселка Дубовое под Белгородом ВСУ утром в среду пострадали двое мирных жителей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В поселке в результате прямого попадания снаряда загорелся частный жилой дом.

Женщина ранена в плечо, у мужчины — ожоги. Они госпитализированы.

Зафиксированы повреждения частных домовладений, автомобилей и линии электропередачи, уточнил глава региона.