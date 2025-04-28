Министр Португалии Алмейда сказал, что причиной блэкаута могла быть кибератака

Крупное отключение электроэнергии в ЕС могло произойти из-за кибератаки. Блэкаут затронул несколько государств Европы, сообщает Baza со ссылкой на заявление министра территориального развития Португалии Мануэля Кастро Альмейды.

Он отметил, что произошедшее — «что-то масштабное». По размерам оно такое же, как и кибератака.

Ранее El Mundo писало, что во всей Испании, а также ряде районов Франции, Португалии, случилось массовое отключение электричества. Блекаут мог произойти из-за «сбоя электроснабжения на полуострове».

Во всей Испании перестали работать телефонные линии. Не ходит метро.