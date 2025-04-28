В Испании, Португалии и Франции произошел масштабный блэкаут

Во всей Испании и в некоторых районах Португалии и Франции произошло отключение электричества. По данным корпорации Red Eléctrica, управляющей испанской национальной электросетью, отключение электричества могло произойти из-за «сбоя электроснабжения на всем полуострове», сообщает El Mundo .

В крупных испанских городах, таких как Барселона и Севилья, также перестало работать метро. По всей стране вышли из строя телефонные линии.

По данным Publico, из-за сбоя в Португалии также перестали работать банкоматы и было остановлено электроснабжение в метро Лиссабона. В этот момент внутри оказались заблокированы люди. Кроме того, в центре Порту возник «хаос» на дорогах, когда перестали работать светофоры.

Между тем в правительстве Португалии заявили, что блэкаут может быть вызван неполадками в испанской транспортной сети.

«По всей видимости, проблема возникла в транспортной сети, причина которой пока не выяснена, по всей видимости, в Испании», — заявил агентству Lusa министр при президенте Антониу Лейтан Амару.