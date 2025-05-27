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Минимум пять человек погибли при взрыве на химзаводе в Китае

По данным Shanghai Daily, прогремевший на химическом заводе в Китае взрыв унес жизни как минимум пять человек, еще 19 легко ранены, сообщает РЕН ТВ .

Кроме того, шесть человек считаются пропавшими без вести, ведутся их поиски.

Взрыв прогремел во вторник в восточной провинции Шаньдун на заводе Shandong Youdao Chemical, специализирующемся на выпуске пестицидов и фармпрепаратов.

После взрыва начался пожар — огромный цех оказался объят пламенем. В Сети появились кадры с места ЧП, на них видно, что языки пламени охватили все здание завода.

На месте происшествия работают 232 пожарных и спасателя, к ликвидации последствий взрыва привлекли 55 единиц техники.