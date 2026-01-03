сегодня в 11:40

Минимум девять вертолетов заметили в небе над Венесуэлой

В небе над венесуэльской столицей в ночь на 3 января заметили девять вертолетов. В это же время в Каракасе прогремела серия взрывов, сообщает ТАСС со ссылкой на NBC News.

Представители телеканала проанализировали видеоматериалы, предоставленные Reuters, и подтвердили количество пролетевших машин. В кадре также зафиксированы мощные световые импульсы и поднимающийся дым.

Телеканал сообщает, что в городе все еще слышны взрывы и гул авиации. Президент страны Николас Мадуро подписал указ о введении в Венесуэле режима чрезвычайного положения.

Ранее сообщалось, что военные США отказались комментировать атаку на Венесуэлу, перенаправив журналистов в Белый дом. По словам местных жителей, Америка наносит удары по военным объектам.

