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Минимум 47 человек пострадали при взрыве в иранском порту вблизи Бендер-Аббаса

Оперативные службы Ирана работают на месте взрыва в порту Шахид-Раджаи, который находится в 23 километрах от города Бендер-Аббас. По предварительной информации, травмы различной степени тяжести получили минимум 47 человек, пишет ТАСС со ссылкой на Fars.

«По предварительным данным, в результате взрыва в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас пострадали 47 человек», — говорится в оперативной сводке.

Что именно взорвалось на побережье Персидского залива, не уточняется. Экстренные службы работают над устранением последствий происшествия.

Ранее сообщалось, что в Сети появились первые кадры взрыва, прогремевшего в иранском порту. На видео попал большой столб едкого густого дыма и звуки работающей сирены.