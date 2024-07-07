Минэнерго Украины сообщило о повреждении подстанции в Днепропетровской области

сегодня в 14:41

Министерство энергетики Украины сообщило, что в Днепропетровской области в результате взрыва нанесено повреждение подстанции, расположенной в Никополе, сообщает «Лента.ру» .

«В Днепропетровщине в результате обстрела города Никополь была обесточена подстанция», — говорится в сообщении ведомства.

В результате взрыва на продолжительное время без энергии остались частные потребители и учреждения горинфраструктуры. Все подробности случившегося устанавливаются.

Ранее на Украине заявили о желании нарастить импорт европейской электроэнергии. При этом вопросов об экспорте совсем не поднималось.