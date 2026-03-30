Опубликованы кадры ДТП с микроавтобусом и легковушкой в Ингушетии

Жуткое ДТП со смертельным исходом произошло в Ингушетии, где микроавтобус врезался в легковой автомобиль. Кадры с моментом аварии публикует «112» .

ДТП произошло в селе Верхние Ачалуки. На видео показано, как микроавтобус на полном ходу врезается в легковушку, которая, судя по всему, разворачивалась. Удар пришелся на переднюю часть автомобиля. После этого легковушку несколько раз развернуло, а микроавтобус врезался в столб.

В результате ДТП погибла женщина-водитель легковушки. Также пострадали девять человек. Из них двое, в том числе один ребенок, госпитализированы.

Полиция начала проверку.

