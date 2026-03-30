На земле лежат части тел: «Урал» влетел в людей на автостанции в Донецке

Два человека погибли при ДТП с грузовиком «Урал» на автостанции в Донецке

Отечественный грузовик «Урал» влетел в толпу людей на автостанции в Донецке. В результате ДТП погибли два человека, сообщает «Mash на Донбассе» .

Жуткая авария произошла в понедельник днем в Буденновском районе. На опубликованных кадрах видно, как на территории автостанции лежат части тел погибших при ДТП людей. Вблизи на проезжей части стоит разбитая легковушка «Таврия».

На месте ЧП работают экстренные службы. Пострадавшую женщину экстренно госпитализировали в медучреждение.

По словам очевидцев, легковой автомобиль подрезал грузовик, который увело в сторону автостанции.

