Мигранты завладели жильем пенсионерки в Химках, подменив лекарства на наркотики

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о мошеннических действиях мигрантов против пенсионерки-инвалида в Химках Московской области. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

В 2017 году мигрантка из Узбекистана снимала у пенсионерки-инвалида квартиру. Девушка поменяла лекарства женщины на наркотики, после чего вынудила ту оформить ряд кредитов и дарственную на недвижимое имущество.

После этого брат приезжей нелегально оформлял регистрацию иностранцам в жилом помещении. Когда пожилая женщина скончалась, ее родственники начали оспаривать право собственности фигурантов на имущество.

В ГСУ СК России по Московской области открыли уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Его ход поставили на контроль в центральном аппарате СК.